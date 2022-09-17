Kızılyıldız karşılaşmasına kadar çıktığı son 7 maçta 1 galibiyet alabilen ve 3 yıldan fazla süredir Avrupa’da kazanmayan Trabzonspor , taraftarı önünde şeytanın bacağını kırdı. 1120 gün sonra Avrupa kupalarında galip gelen Bordo-Mavililer, yeni bir sayfa açtı. Hamsik ve Trezeguet’nin golleriyle zafere uzanan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı soyunma odasında öğrencilerini kutladı.

Başarılı hocanın, “Yediğimiz son gol hariç, oyun disiplininden hiç kopmadınız ve kazanmayı çok istediniz. İşte benim takımım... Çok çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Biz son şampiyonuz ve çıktığımız her kulvarda her rakibi yenecek güçteyiz. Size sonuna kadar güveniyorum” dediği öğrenildi.

Artık gözü Gaziantep’te

Trabzonspor’un başında ilk Avrupa galibiyetine ulaşan Abdullah Avcı, artık tamamen yarınki Gaziantep FK mücadelesini düşünmeye başladı. Ligde son maçta Adana Demirspor’a mağlup olan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde Gaziantep’i yenip Milli araya yüksek moralle girmek amacında. Avcı, bu arayı mini bir kamp dönemi olarak görüyor.

Trezeguet: Devamı gelecek

Trabzonspor kariyerine pek de iyi başlayamayan Trezeguet, Kızılyıldız maçında kalitesini gösterdi. Hamsik’e ‘al da at’ dercesine bir asist yapan Mısırlı yıldız, ikinci yarıda ise müthiş bir vuruşla golünü attı. Galibiyette büyük rol oynayan ve maçın adamı olan tecrübeli kanat oyuncusu, maçın ardından oldukça mutluydu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla oynattığı Trezeguet, önceki gün sergilediği futbolla hocasını mahcup etmezken, adeta patlama yaptı. “Gollerin geleceğini biliyordum” diyen başarılı futbolcu, “Biz çok iyi bir takımız. Sadece uyum sorunu yaşıyorduk. Potansiyelimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

‘Her zaman mücadele’

Trezeguet şöyle devam etti:

“Kendi performansım adına mutluyum. Çıktığım her maçta takıma yardımcı olmak istiyorum. Bazen gollerimle, bazen asistlerimle... Ancak her zaman iyi mücadele etmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki devamı da gelecek.