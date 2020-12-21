Kazanılan 3 puan sonrası oyuncularını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı, “Mücadele ve daha iyisini yapmaya devam” dedi ve ekledi: “Şimdi önümüzde Hatay deplasmanı ve sonrasında Galatasaray derbisi var. Maç maç gideceğiz. Kazandıkça daha iyi olacağız. Size güveniyorum”

Ligde üst üste gelen Sivasspor ve Kayseri beraberlikleri, ardından Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor mağlubiyeti... Sıkıntılı süreçte Karadeniz derbisine çıkan, iyi oynamasına rağmen 1-0 geriye düşen Trabzonspor her şeye rağmen pes etmedi, ikinci yarıda bulduğu iki golle 3 puanı almasını bildi. Zorlu 90 dakika sonrası teknik direktör Abdullah Avcı takımını tebrik etti. “Görmek istediğim iştah, arzu, kazanma isteği bu” diyen Trabzonspor’un hocası, sevinmeye zaman olmadığını belirtip, sıkışık fikstüre dikkat çekti. Yarın Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, cumartesi günü ise Akyazı’da Galatasaray’ı konuk edecek.

5 günde 2 kritik maç

5 günde oynayacakları iki kritik maç öncesi hedefi galibiyet serisi olarak belirleyen Fırtına’nın teknik patronu, “Mücadeleye ve daha iyisini yapmaya devam... Performansımız iyiydi ama yetmez. Çok çalışacağız, üstüne koyacağız. Şimdi önümüzde Hatay maçı, sonrasında Galatasaray derbisi var. Maç maç ilerleyeceğiz. Kazandıkça daha iyi olacağız. Size güveniyorum, birlikte başaracağız” sözleriyle oyuncularını motive etti.

3 futbolcuya kapıyı kapadı

Kupa mağlubiyeti sonrası kadro dışı bırakılan Plaza, Bilal ve Diabate’nin geri dönüşü yok... Ayrı çalışan 3 futbolcunun performans durumlarına göre tekrar takıma dönebilecekleri iddia edilirken, teknik direktör Abdullah Avcı kapıyı kapadı. Basın toplantısında, “3 oyuncuyla performans anlamında yollarımız ayrıldı. Pereira bizimle ama diğerleri bizimle olmayacak. Ben bir teknik karar veriyorum. Bundan sonraki işleyişe kulübümüz karar verecek. Çünkü mukaveleleri var” dedi. Sözleşmeleri olan Diabate ve Bilal’in yanı sıra kiralık Plaza’nın Ocak’ta başka takıma gitmeleri bekleniyor.

‘Transferde net oyuncu lazım’

Fırtına’da en çok merak edilen konu transfer... Devre arasında orta saha, kanat, santrfor ve stoper bölgelerine mutlaka takviye yapılacak. Bu konuda yapılan hazırlıklara değinen Abdullah hoca, “Hem izleme komitesi, hem biz, hem de yönetim kurulumuz çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün yapılanmasına uygun bir şekilde, net oyuncuda karar vermişsek, bunun üzerinden devam edeceğiz. Net isimler üzerinden bugünü ve önümüzdeki seneleri düşünerek hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever



