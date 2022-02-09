Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor 'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Geldiğimde Ahmetcan A Takıma çıkmıştı. Ona ve onun gibi gençlerimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama hiç durmadan çalışmaya devam etmeliler. Bu kupayı birçok defa almış bir takımız. Buna göre performans göstermeliyiz. Bugün maça da oldukça iyi başladık. Ama rakip genç, dinamik ve sizi hataya zorlayan bir ekipti. Ama üstesinden gelmeyi başardık. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak önemliydi. Neden şimdiden ve kupa maçı varken Konyaspor maçı konuşuluyor anlamadım. Taraftarımızı ne zaman çağırsak yardımımıza koşuyorlar. Konyaspor maçı içinde sanırım biletler tükenmiş. Harika bir sezon geçiriyoruz. Ama bu sadece bir lig maçı. Şampiyonluk maçı değil.