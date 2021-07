Hazırlıklara başlayalı 1 ay olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Hem transfer hem de kampla ilgili çalışmalarımızı yaptık. 3.5 ay önce Riva'yı organize ettik. Pandemiden dolayı birçok sorunla karşılaşabiliriz diye. Bildiğimiz bir yer. Benim daha önce çalıştığım bir yer. Yönetim de bize yardımcı oldu. 1 ay, 3 etap, 4 hazırlık maçı. Genel olarak baktığımızda oturan oyun felsefesini, yaptığımız transfer çalışmalarımızla 5 oyuncuyu kampın başında, bir tek İsmail sonradan geldi. Sisteme, bütçeye uygun şekilde, bonservis bedeli ödemeden, kadromuza kattık. Gelen oyuncularla beraber, saha için organizasyonunda hamle yapıp, bize yardımcı olacakları, rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği. Bununla birlikte dikkat ettiğimiz 3 şey var. 1'incisi bireysel performans, takım performansı. Özellikle sahada vazgeçmeyen, Trabzonspor 'un coşkulu, tempolu oynayacak, aynı zamanda kaybetmeyi kabul etmeyen oyuncu yapısına uygun şekilde hareket edecektir diye düşünüyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün 3 etap, sorunsuz devam ediyor. Çok büyük sakatlık yaşamadan teknik, taktik ve zihinsel olarak iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 2 günlük iznin ardından 31'inde Trabzon'da çalışmalarımıza tekrardan başlayacağız" diye konuştu.

"ŞU AN GİDİŞAT OLDUKÇA OLUMLU"

Hazırlık maçlarında oyunculara süreleri dengeli bir şekilde dağıttıklarını ifade eden Avcı, "Bu maçların olumlu ve olumsuz taraflarını görüp, bunun üzerinden nasıl planlar yapılacak. Bugün oyun dünyada da, bizde de düşünce beraber oynayabilen bir takım yaratmak. Hem savunmada hem de hücumda. Bunlar olacak. Belki fazla pozisyona gireceksin ama savunma güvenliğinin nasıl aldığının çalışmasını geçen seneden beri ifade ettim. Bunları gördük, çalışma yapacağız. Şu an gidişat oldukça olumlu. Eksiklerimiz var mı, var. Oyun olarak da bireysel performans olarak da var. Bu normal, 1 aydır çalışıyoruz. Hızlı şekilde bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'UN OLDUĞU HER YERDE YARIŞ VARDIR"

Trabzonspor'da transferlerin belki de ilk kez kamp öncesinde tamamlandığına dikkat çeken Avcı, "Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman coşkulu oyun vardır. Biz bu coşkulu oyunun yanına, akıllı oyunu da sokmak istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz. Şu an itibariyle yöneticiler, başkan olsun uyumlu bir şekilde devam ediyor. Trabzon'un olduğu yerde yarış vardır. Biz de bu yarışın içinde sağlıklı, enerjisi yüksek, sahanın içinde oyunu elinde tutan bir takım yaratmak istiyoruz. Başlangıçlar önemlidir. Ancak futbol dalgalı bir oyundur. Bunun için de zaman zaman sallanmalar olacak. Oyun ya da skor olarak. Ben burada taraftarlarımızın geleceğini düşünerek, zaman değil sabrın, destek verilmesini istiyorum. Üst üste de kazansak bu olumlu desteği istiyorum. Arada dalgalanmaların olduğunda da istiyorum. Trabzonspor yarışacaktır. Hedef zirvedir. Buna en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN DA BİR DENEYİMİ, TECRÜBESİ, KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Molde'nin kendi liginde şu anda 14'üncü maçını oynadığına dikkat çeken Avcı, "Şu anda hiçbir takım 4 hazırlık maçıyla veya 27, 28 antrenmanla bir müsabaka dönemine hazırlanmaz. Şu anda muhtemel rakibin 14 lig maçı oynadı. Şu anda liginde lider. Her sene Avrupa kupası oynuyor. Ancak Trabzonspor'un da bir deneyimi, tecrübesi, kaliteli oyuncuları var. Oyun göre bir oyun planı ve organizasyonu, o gün oynanan oyun daha belirleyici olacak" dedi.

"OYUN ORGANİZASYONU OLARAK ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİK"

Takımın yüzde 100 noktasına ne zaman ulaşacağı yönünde gelen soruyu da cevaplayan tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlarda; kilometreleri, yaptıkları sprintleri ölçüyorsun. Hazırlık maçlarında süreleri uzatarak oyuncuların fiziksel, zihinsel ve taktiksel olarak doğru hazırlanmayı planlıyorsak, alacağın sonuçlar senin hızlanmanı sağlayacak. Şu anda itibariyle, oyun organizasyonu olarak önemli bir mesafe kat ettik. Bazen fiziksel olarak geride olursun ama oyun aklınla bunu kapatabilirsin. Biz de ona göre bazen oyun planlarını, geçişi daha az yemek için neler yapabileceğimiz konusunda önemli deneyimlerimiz var. Her şeyiyle çalışıyoruz. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Her şeyi kazanarak gidemezsin. Oyun da performans da dalgalanabilir. Üst üste kazanacaksın, bazen inişler, çıkışlar olacaklar. Trabzonspor oyunun içinde olan, hiçbir zaman teslim olmayan ki geçen sene bu oldu. Bu sene bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZ AVRUPA'DA ÇOĞU TAKIMDAN ERKEN YOL ALDIK"

Her anlamda Avrupa'daki birçok takımdan daha erken çalışmaya başladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Biz Avrupa'da çoğu takımdan erken yol aldık. Çok erken çalıştık. İzlemeyle, yöneticilerle beraber erken çalıştık. Bugün 5 transfer, çoğu takımda gerçekleşmemiş vaziyette. Acele transferler yapılıyor. Gelen oyuncuların bile şu an itibariyle ne olacağı belli değil. Biz bu anlamda önemli yol kat ettik. Geçen seneden tespit ettiklerimizle. Trabzonspor, yarışacak, zirvede olacak. Umarım bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. Şöyle bakmak lazım. U19 takımımız şampiyon oldu. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi oynayacak. Bugün kadromuzda, 9 tane kendi kaynağından oyuncusu var. 24 yaş ortalaması. Ligin altyapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Kendi kaynağımızdan çıkan çocukları için de taraftarımızdan sabır istiyorum. Bunlar aynı zamanda bizim bütçemizi dengeleyen çocuklar. Çok doğru cevaplar veriyorlar. Maç oynamış oyuncuların bile bizi heyecanlandırıyorlar. Örnek vereceğim, giden 3 tane kiralık oyuncu daha doğru cevap veriyor. Arada kalan çocukların nerede olacağıyla ilgili çalışmalarda yapıyoruz. 2 tane transfer var. Yapmak istediğimiz. Uygun olursa, kulübün bütçesine uygun olacaksa bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz ? Tabii ki. Ama daha iyisini yapalım. Onun için çalışıyoruz."

"BEN BU OYUNA HİÇBİR ZAMAN BİR OYUNCU ÜZERİNDEN BAKMADIM"

1 oyuncu üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığına dikkat çeken Avcı, "Ben bu oyuna hiçbir zaman bir oyuncu üzerinden bakmadım. Bu oyuna organizasyon üzerinden baktım. Medyadan da rica ediyorum. Sizden de sabır ve destek istiyorum. Bu oyunu 1 oyuncu üzerinden değerlendirmeyin. Bu 11'e 11 bir oyun. Bu organizasyon oyunu. Bir oyuncu alsan, bu girdi, bu çıktı. Bu bakış açısını değiştirelim. Takım organizasyonunda hangisi iyiyse, hangisi doğru ve öncelikliyse onu hallederiz" ifadelerini kullandı.

"EKUBAN'IN GİTMESİYLE İLGİLİ BANA GELEN BİR ŞEY YOK"

Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Caleb Ekuban ile ilgili de konuşan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekuban şu anda neşesi yüksek. Yüzde 100 antrenman yapıyor. Gitmesiyle ilgili bana gelen bir şey yok. Sadece ikinci kamp dönemi öncesi izin vermiştik. Hem sağlığı hem de vergisiyle ilgili. Net bir şekilde söylemiştim. Deneyimden bahsettik. 24 yaş ortalamasıyla bu ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gerekecek. Bunlarla devam edeceksen, zaman gerekecek. Ama bugün istiyorsan bunun içine deneyim koymak gerekiyordu. Şampiyon takımlara, lige baktığında deneyim ve rekabet önemli. Geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor olacaktır. En tepede olmak istiyoruz. İyi başladık. İyi organize olduk, umarım başlangıçlarımız da iyi olur" şeklinde konuştu.

Türk futbolunda eğitimin önemine dikkat çeken Avcı, "12 sene önce burada A Milli takım teknik direktörüydüm. 16 sene önce de genç milli takım teknik direktörüydüm. Teknik direktörlük kariyerim, genç milli takımla uluslararası bir başarıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala konuşulduğu için buna cevap vermek istemiyorum. Eğitim, alt liglerin organizasyonu, Türk futbolunda eğitim amaçla yapılacak yatırımdır. Futbolcu, antrenör, okul eğitimi ve alt liglerin rekabet ortamında organize edilmesi, denetlemenin yapılması ve sabırlı bir şekilde beklenmesi gerekiyor" dedi.

"BİZ TRABZONSPOR TARAFTARININ HEYECANINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ, BUNLARA CEVAP VERECEĞİZ"

Trabzonspor taraftarından özellikle genç oyunculara destek isteyen Avcı, "Coşkulu, Trabzonspor taraftarı ve benim istediğim. Ancak içinde oyun aklı da olan bir oyun istiyoruz. Ben bunu futbolcu ya da antrenör olarak buraya geldiğimde çok net şekilde hissettim. Hissettirdiler. Bugün kaynakta 9 oyuncumuz var. Taraftardan rica ediyorum özellikle onlara çok destek olsunlar. Onlar hem Trabzonspor'un geleceği hem de güncelde faydalanacağımız oyuncular olduğu için hem bu büyük takımın bütçesini ayarladıkları için onlara destek ve sabır istiyorum. Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Oyun bu hepimizin duyguları dalgalanabilir. Taraftarın da dalgalanacak. Taraftarımız duygularını dengede tutsun. Biz onların heyecanını çok iyi biliyoruz. Benim de heyecanım ve isteğim çok yüksek. Bunlara cevap vereceğiz. Sadece sabır ve destek istiyorum. Stada geldiklerinde desteklerine devam etsinler" şeklinde konuştu.

"BURADA BİR AİLE ORTAMI OLUŞUYOR"

Oyuncularının, onlardan ne istediğini bildiğini, kendisinin de oyuncuları çok iyi tanıdığını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için tabii ki önemli. Oyuncuların geçmişleri, tarihleri muhakkak önemlidir. Ancak bu bir takım oyunudur. Takım oyunu içinde en dikkat ettiğim grup enerjisi ve grup olarak hareket edebilmektir. Bunun için de özellikle iletişim son derece önemli. Ben iletişime açık bir teknik direktörüm. Oyuncularımla bire bir görüşmeyi yapan biriyim. Birey olarak hiçbir şey kazanamazsın. Burada bir aile ortamı oluşuyor. Gelen çok deneyimli oyuncular var. Mevcutta da geçen yıldan Abdullah Avcı'nın ne istediğini, benim oyuncuları çok iyi tanıdığımı, kulübümüzün beklentileri, bize yaptığı destekler. Bugün bize sorunsuz bir ortam sağlıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Son derece uyumlu gidiyor. Aile ortamında gidiyor. Bu böyle olacak. O zaman başarı geliyor. Gençlerin bize verdikleri cevaptan şu an son derece memnunum. 3 tanesi bizimle bu sene başladı. Zaten 4 tanesi 6 aydır bizimle antrenman yapıyordu. Onlarla ilgili hem Şampiyonlar Ligi hem A takım hem oyuncuların gelişimlerini nasıl tamamlarız ile ilgili çalışmalarımız var. Umarım bunu şehir desteğiyle beraber gerçekleştiririz."

"AZ, KALİTESİ YÜKSEK SAYIYLA ÇALIŞMAK EN DOĞRUSU"

Az ve kaliteli isimle çalışmanın en doğrusunu olduğunu belirten Avcı, "Süreç hızlı. Biz hızlı davranıyoruz. Kararlarımızı erkenden alıp, ona göre hareket ediyoruz. Geldiğimizde aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Sene sonunda da gidenler oldu. Kamp kamp değerlendiriyoruz. 2 taraftan da bakıyorum. Öncelikle Trabzonspor'un menfaatinden sonrasında oyuncunun menfaatinden bakıyorum. Ona göre karar veriyorum. Her seferinde bir aksiyon alıyoruz. Az, kalitesi yüksek sayıyla çalışmak en doğrusu. O şekilde devam edeceğiz çalışmaya" dedi.

"EKUBAN VE FLAVİO BİZİMLE"

İsmi başka takımlarla anılan Ekuban ve Flavio'nun kendileriyle çalıştığını, ancak Diabate'nin kampta olmadığını söyleyen Avcı, "Diabate bizimle değil. Bunlar uzun mevzular. Ben 5+3'leri gördüm. Bugün kural neyse ona göre hareket ediyorum. Önümüzdeki sene de bu değişecek. Bu seneyi planlarken önümüzdeki seneyi de planlamak gerekiyor. Buraya yerli mi alalım, kiralık mı alalım. Bir sürü detaylar var. Bu detaylar masaya yatırılırken, Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda yatılıyor. Ekuban, Flavio burada çalışıyor. Diabate bizimle beraber değildi. Kulübün tasarrufunda bir durum. İsteyenleri de var galiba. O bir yere gidecek. Diğerleriyle ilgili bir düşüncemiz yok. Gün gün olursa o zaman değerlendiririz" şeklinde konuştu.

