Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcuları hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı için hazırlamaya başlarken genel kurul kararı alan Fikret Orman hakkında da açıklamada bulundu.

Basın mensupları ile selamlaşan Abdullah Avcı basın mensubunun Fikret Orman'ın görevi bırakmasıyla ilgili sorusuna ; 'Biz rutin bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, idmanı yarım bıraktı.

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.