Galatasaray derbisinde elde ettiği zaferle adeta sezona yeniden merhaba diyen Beşiktaş’ta gözler yarın oynanacak Antalya maçına çevrildi.
8 numara oynayacak
Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Antalya’yı deplasmanda yenmeleri gerektiğinin altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Atiba’yı tamamen defansif olarak kullanıp orta sahadaki tüm yetkiyi Elneny ‘ye verdi. Elneny, savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak.
Abdullah Avcı daha önce Elneny içi “8 numara oynayacak özelliklere sahip” demişti. (Takvim)