Süper Lig 'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen lider Trabzonspor 'un teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Final tadında bir maça çıkacaklarını belirten Abdullah Avcı, Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Edin Visca hakkında da konuştu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün de final tadında bir maça çıkacağız. Taraftarımız pozitif desteklerini sürdürüyorlar. Ricalarıma çok doğru cevaplar verdiler. İkinci yarı başlıyor. Artık her maçı kazandığımızda, zaman biraz daha daralacak."

"Visca, Trabzonspor'a hayırlı olsun. Heyecanlı bir şekilde buraya geldi. Umarım yeni hedefler içinde bizimle olur."



