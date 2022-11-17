Trabzonspor 'da Son 3 transfer döneminde teklifler gelmesine rağmen Abdullah Avcı’nın ısrarla takımda tuttuğu Djaniny Semedo için fikir değişti. Tecrübeli yıldızı Ocak ayında isteyen kulüp olursa , bu kez teklif değerlendirmeye alınacak. Geçtiğimiz sezon ligde attığı 10 golle şampiyonlukta önemli payı bulunan ve hücum hattında Abdullah Avcı’nın jokeri olan Djaniny Semedo, bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşıyor.

Toplamda çıktığı 18 resmi maçta skor katkısı veremeyen 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Arap Yarımadası’nda ciddi piyasası var. Öyle ki, son 3 transfer döneminde de Djaniny için Trabzonspor’a teklifler geldi. Ancak Abdullah hoca, kesinlikle onu göndermek istemedi ve takımda tuttu. Sezon sonunda boşa çıkmaması adına geçtiğimiz aylarda 2 yıllık yeni mukavele imzalanan Djaniny’ye bu kez kapılar açık.

Fiziksel anlamda bir türlü toparlanamayan ve beklentilerin hayli uzağında kalan tecrübeli oyuncu için Ocak ayında teklif gelirse, bu kez değerlendirmeye alınacak. Arap kulüpleri ilgileniyor Geçtiğimiz yaz Djaniny konusunda 7-8 milyon Euro’ları bulan bonservis rakamları konuşulurken, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Trabzonspor’da senelik 1.6 milyon Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki forvet, 2020’nin Ekim ayında bonservisi elinde olarak transfer edilmişti.

Top artık Peres'te

Aşil tendonundaki sakatlığı tamamen geçen Bruno Peres, Dünya Kupası arasını büyük fırsat olarak görüyor. Brezilyalı sağ bek, özellikle Antalya kampında beklentileri karşılarsa, ligin ikinci yarısında lisansı yeniden çıkartılacak.

23 Nisan 2022’deki Adana Demirspor maçında aşil tendonundan ciddi sakatlık geçiren Bruno Peres, geri döndü. Kısa süre önce takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, esas idman performansını Dünya Kupası arasında gösterecek. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için lisansı dondurulan 32 yaşındaki sağ bek, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Özellikle Antalya kampında Peres’in durumu yakından takip edilecek. Tecrübeli futbolcu form durumuyla ilgili olumlu sinyaller verirse, sezonun ikinci yarısında yeniden Bordo-Mavili formayı terletecek. Birini göndermek zorunda Abdullah Avcı’nın hazırlık maçlarında Peres’e şans vermesi bekleniyor. Başarılı futbolcu eğer beklentileri karşılarsa, ligin ikinci yarısında oynaması için mevcuttaki 13 yabancı oyuncudan biriyle yolların ayrılması gerekiyor. En güçlü adaylar Djaniny ve Larsen olarak görülüyor.