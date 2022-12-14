Abdullah Avcı, Cüneyt Çakır ile birlikte İstanbul Okan Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Futbol Söyleşileri’ne katıldı. Avcı, Çakır’ın doğru iletişimde bulunan bir hakem olduğunu belirterek, “Bir anımı anlatayım. Başakşehir’in başındayken ligde Beşiktaş 7 puan önümüzdeydi. Bizi yenerlerse fark 10 puan olacaktı. Dakika 18, 3-0 öndeyiz. Bir pozisyona itiraz ettim. Cüneyt hoca koşarak bana doğru geldi, burnumun dibine kadar ilerledi. ‘Yeni tarzınız çok iyi olmuş ama itirazınızı pas geçiyorum’ dedi. Kıyafetimden bahsediyor. Beyaz ayakkabı, lacivert pantolon, lacivert hırka giymiştim o gün. İşte bu çok güzel bir iletişim. Bir anda pamuk oldum. Maç bitene kadarda itirazda bulunmadım” diye konuştu.

‘11’de 7 oyuncu değişti’

Cüneyt Çakır ise o anları, “Abdullah hocamızı uyarmak için 50 metreden depar atıyorum. Koşarken uyarı kapsamında ne demeliyim diye düşünürken bir anda ‘Hocam çok şıksınız’ diye girdim konuya. Gergin ortam bir anda yumuşadı. Hakem-teknik adam ilişkisinde birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız” sözleriyle anlattı. Abdullah Avcı, Trabzonspor ’un geçen sezona oranla bu sene şampiyonluk yarışında geride kaldığı tespitine, “11’iniçinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Gidenler oldu, sakatlananlar oldu. Yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarda varız. Kendi sahamızda 25 ayda tüm rekorları kırdık. Evinde 32 maçtır yenilmemiş bir takım. Geçenlerde Twitter’da biri, ‘Trabzonspor evinde son yenildiğinde dolar 7 TL’ydi’ yazmış. Güzel tespit” yorumunu yaptı.

‘En yetenekliler...’

Başarılı teknik adam, çalıştığı en yetenekli oyuncuları, “Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Abdülkadir Ömür” olarak sıraladı. Avcı ve Çakır, tribünlerde seyirci sayısının azaldığına dikkat çekerek, “Oyunu hızla tüketiyoruz. Statlar yenilendi ama seyirci yok. Futbolu tüketmeyelim” ifadelerini kullandı.