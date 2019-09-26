Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak maça çevrildi... Teknik Direktör Abdullah Avcı zorlu maçta Burak Yılmaz'a çok güveniyor... Başakşehir ile oynanan maçta penaltıdan da olsa takımına beraberlik golünü getiren golcü futbolcu bu maça özel olarak hazırlanıyor. Maça ilk 11'de başlayacak olan Burak Yılmaz'ın taktik gereği orta sahaya da destek vereceği ve zaman zaman kanada kaydırılacağı öğrenildi. Avcı'nın Burak Yılmaz'dan maça iyi motive olmasını istediği öne sürüldü.

LJAJIC'İN YERİNE OĞUZHAN

Oğuzhan Özyakup, Adem'in yerine forma giyecek. Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanacak maçta Oğuzhan Özyakup'un ilk 11'de oynaması bekleniyor. Cezalı Adem Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan ile domdurmak isteyen Abdullah Avcı bu oyuncuyla idmanlarda özel olarak ilgilenecek.

KARIUS'A BÜYÜK TEPKİ

Yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Karius'a teknik heyetin de büyük tepki verdiği gelen bilgiler arasında.

GÜVEN YALÇIN MORALSİZ

Başakşehir maçında yedek kulübesine çekilen Güven Yalçın'ın bu gelişmeden dolayı moralsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: Takvim