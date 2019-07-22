Kara Kartal’da gençlik operasyonu... Gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, genç isimlere yöneldi. Geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın hamleleri ile takımı gençleştiren Beşiktaş, yeni sezonda da bu politikaya devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda takviye yapılacak bölgelerden sağ bek, merkez orta saha ve 10 numara için toplamda 5 aday bulunuyor.

3 adaydan biri alınacak

Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif yaratmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, gözünü Kerim Alıcı, Mert Yılmaz ve Mert Müldür’e çevirdi. İlk hedef olarak Altınordu’nun genç yıldızı Kerim’i belirleyen Beşiktaş, İzmir ekibi ile anlaşma sağlayamazsa rotasını Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz ve Rapid Wien’de görev yapan Mert Müldür’e kıracak. Kara Kartal, 3 adaydan birini mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.

En zoru Berkay

Orta saha için ise en ciddi aday Mehmet Özcan... Kara Kartal, 20 yaşındaki futbolcu için uzun süredir Eskişehirspor ile pazarlık halindeydi. Siyah-Beyazlılar yapılan görüşmelerde son olarak 500 bin Euro’ya kadar çıktı ve beklemeye geçti. Beşiktaş forvet arkası için de Berkay Özcan’ı hedeflerine ekledi. 1 Temmuz’da 1.5 milyon Euro karşılığında Hamburg’a transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun transferi zor gözükse de satın alma opsiyonlu ile kiralama formülü ile genç oyuncu kadroya katılabilir.