Abdullah Avcı, "Maçı kazanırsak bay geçmek önemli bir fayda sağlayacak. Nefes almak için vaktimiz oldu. Umarım bu da sahaya yansır. Antalyaspor'un Ersun Yanal'la birlikte farklı bir oyun sistemine geçti. Antalya'nın zemini biraz sıkıntılı."

"Bugün kazanırsak, bir sonraki haftaya odaklanacağız. Vitor Hugo bu hafta bizle çalışmalara başladı. İki haftadır Majid oynuyor. Berat sadece bizimle dün beraber oldu. O da ilerleyen zamanlarda takıma fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



