Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başında kendisinden çok şeyler beklediği ancak performansıyla şu ana kadar çok da memnun olmadığı Adem Llajic’le çok özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Avcı’nın, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna aldığı ve Umut Nayir’in golü öncesinde atağı başlatan isim olan Llajic’e tatlı sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Sırp yıldızla yaptığı görüşmede, “Kesinlikle çok özel yeteneklerin var. Takımda kimsede olmayan kabiliyetlere sahipsin ve benim için özel bir oyuncusun. Ancak bunları bir an önce sahada göstermen gerekiyor. Sorumluluk alıp, takımı üst seviyeye çıkarman gerekiyor. Çünkü orta alanda üstünlüğü almamız demek, maçı da kazanmamız anlamına geliyor” dediği öğrenildi.

O da hocasına söz verdi...

Avcı’nın konuşmasının devamında 28 yaşındaki atak orta saha oyuncusuna, “Oynadığın pozisyon itibari ile en çok topla buluşan isimsin. Ancak ne yazık ki sonuca baktığımızda etkinlik anlamında beklentilerin uzağındasın. Bir an önce gerçek kimliğini sahaya yansıtman gerekiyor. Sana güvenmeye ve inanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Llajic’in de hocasının bu sözleri sonrasında daha çok çalışarak, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağının sözünü verdiği belirtildi.

Orhan Yıldırım