Abdullah Avcı, zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda bugün Wolverhampton’a konuk olacak. Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa’da istediği sonuçlara ulaşamadı. Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, Turuncu-Lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele etmesini sağladı. Başakşehir’i Avrupa’da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Başakşehir’de başarı gelmedi

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı’nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Vodafone Park’ta gülmüştü

Sezon başında Beşiktaş’ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, Siyah- Beyazlı takıma Avrupa’da bir galibiyet kazandırabildi. Bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Kara Kartal, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton’a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1’lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava’ya İstanbul’da 2-1 üstünlük sağladı. Avcı, bu akşamki karşılaşmayı da kazanıp Siyah- Beyazlılar’la Avrupa’da bu sezonki kapanışı galibiyetle yapmak istiyor.