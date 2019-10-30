Abdullah Avcı yönetimden forvet istedi!

Galatasaray galibiyetiyle derin bir nefes alan ancak takımın aşırı havaya girmesinden de çekinen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli araya kadar kayıpsız yola devam etmenin planlarını yapmaya başladı. Deneyimli hocanın, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarını kazanarak milli araya girilmesi halinde, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışının güçlü isimlerinden biri olacağını dile getirdiği aktarıldı.

Yönetime özel teşekkür

Burak Yılmaz hazır olmadığı için Galatasaray derbisinde Umut Nayir’ı ilk 11’de sahaya süren Avcı, yeni yönetimden devre arasında alınacak golcünün işininin en kısa sürede bitirilmesini istedi. Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Sezon başında Burak Yılmaz seviyesinde bir golcü alsaydık, bugünkü tablo çok daha farklı olurdu” dediği vurgulandı.

Siyah-beyazlı teknik adam derbide sistem değişikliğine gitmediğini belirterek, “Biz zaten birkaç hafta önce değişiklik yaptık. Kadrodaki oyuncu profiline göre bir anlayış geliştirmeliyiz ve bunu da yavaş yavaş yapıyoruz. Sistem konusunda oyuncularla teknik heyet arasında bir sıkıntı yok. Derbiye kadar tek sıkıntımız şanssızlık ve özellikle savunmadaki bireysel hatalardı. Önümüzdeki iki lig maçı çok önemli. Hedeflere ulaşmak için mutlaka kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte göreve gelir gelmez takıma verdiği maddi ve manevi destek için yönetime özel olarak teşekkür eden Abdullah Avcı’nın, “Önemli olan takımın ve camianın geleceğe umutla bakabilmesi. Şu an için içeride pozitif bir enerji var. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Skorer