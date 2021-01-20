Abdullah Avcı: ‘Yeterli değil’

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı, Pereira'nın durumu ve oynanan sahadaki performanslarıyla ilgili konuştu. Oyun olarak git gide geliştiklerini belirten Avcı, "Oyunun her iki yönünü de oynamaya başladık. 11 hafta 7 galibiyet ama yeterli mi? Değil. Oyun içinde anı doğru oynamamız lazım. 3-0 öndeyken bile taçtan gelen topta gol yemeyeceksin" dedi.

'Sağlığına hızla kavuşacaktır'

Abdülkadir'in sakatlığıyla ilgili olarak Avcı, "Bizim takımda ikinci bir alternatifi bile yok. Genç bir oyuncu, sağlığına daha hızlı kavuşacaktır" dedi. Deneyimli hoca Pereira ile ilgili ise "6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Planlarımda olmadığını söyledim. ‘Antrenör olabilirsin, ülkene dönebilirsin. Düşün taşın, karar ver. Bunu sosyal medyadan da yapma' dedim. Ben ona sadece seçenek sundum” dedi.