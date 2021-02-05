Abdullah Avcı: Yerimizde duramayız

Denizlispor’u 1-0 yenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından yaptığı açıklamada kısa sürede takım olarak iyi bir duruma geldiklerini söyledi. Avcı, “Bugün 4’üncülüğe geldik, bu kısa sürede harika bir durum, ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış, lideri yenmiş olabilirsiniz ama bugün yeni bir sınav veriyorsun. Yenilemek ve ispat etmek zorundasınız. 3 gün sonra yine aynı şekilde ispata çıkacağız. Trabzonspor camiasına ve şehrin bize hissettirdikleri o yüksek enerji beni memnun ediyor. Bu enerjiyi vermeye devam etsinler” dedi.

‘Gelişip, skor alıyoruz’

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Hem gelişip, hem skor alıyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Bugün ilk defa oynayan Bakasetas için iyi oldu. Uğurcan kalede net duruyor. Nwakaeme ayağında ağrı var ama hâlâ oyunda kalmak istiyor. Ekuban da aynı. Djaniny her geçen gün daha iyi. Savunma iyi duruyor. Kamil ilk defa oynamasına rağmen doğru oynadı. Afobe giriyor, takım savunmasına yardım ediyor. Kulübenin enerjisi iyi.