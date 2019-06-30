Abdullah Avcı, yeni transferleri bekliyor
Tyler Boyd ve Douglas transferlerinde sona gelen Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, 2 oyuncuyla bir an önce imzaların atılmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi iki yıldızı 23 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına yetiştirmek.
Siyah-Beyazlılar, sezonu Sivasspor’da tamamlayan ve şu anda bonservisi elinde olan sağ bek Douglas ile devre arasında Ankaragücü’ne kiralık olarak gelen, Portekiz ekibi Guimaraes’e geri dönen sol kanat Tyler Boyd’un transferlerinde önemli mesafe katetmişti. İki oyuncu ile de görüşmelerde sona gelen Beşiktaş Yönetimi’nin resmi imzaları attırması an meselesi ancak arada halen ufak pürüzler var.
Yönetimle görüştü
Bu yüzden transferlerin gecikmesini istemeyen Kara Kartal’ın teknik direktörü Abdullah Avcı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının Douglas ile Boyd transferlerinin 23 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına kadar yetiştirilmelerini istedi. Avcı’nın hedefi ise lig öncesinde as kadroda oynaması yüksek olan oyuncuların son durumlarını görmek ve tüm futbolculara sistemini anlatmak.
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