Hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla sezona hazır olmadığını gösteren Beşiktaş, Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptı. Sivas deplasmanında tel tel dökülen Siyah-Beyazlılar, 3-0 gibi ağır bir sonuç aldı. Kara Kartal’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı ise çıkış aramaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park’a oldukça güveniyor.

Gaziantep’e iddialı gidecek

Ligin 2. ve 3. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor’u Vodafone Park’ta konuk edecek olan Kara Kartal, taraftarının da desteğiyle iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki maçlık bir seri ile 6 puanı hanesine yazdırmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekip, rüzgarı arkasına alarak Gazişehir deplasmanına çıkmayı düşünüyor.

Sadece 6 kez yenildiler!

11 Nisan 2006'da oynanan Bursaspor maçı ile açılan Vodafone Park Stadyumu, rakiplerin adeta korkulu rüyası oldu. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere mabedinde toplamda 78 maça çıktı. Kara Kartal bu karşılaşmalarda 56 galibiyet, 16 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, iyi bir performans gösterdi.