Beşiktaş’ın 2020’deki çehresi tamamen değişecek. Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı sonrasında dört yıllık Şenol Güneş dönemini kapatmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim yepyeni bir bir takımın kurulması için düğmeye bastı.

İlk olarak teknik direktör boşluğunu kapatmak için görüşmelere başlayan Başkan Orman, Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Fikret Orman, Serdar Adalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Abdullah Avcı ve yardımcıları Orhan Ak ile Recep Uçar’ın, Dolmabahçe’de bulunan Swissotel’deki görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Oldukça samimi geçen görüşmelerde çok büyük aşama kaydedildi. Buluşmada ilk olarak sezon değerlendirmesi yapıldı. Ardından taraflar gelecek sezon için taleplerini ortaya koydu. Her iki tarafın da birbirleriyle çalışmak istediğini belirtmesi sayesinde prensipte anlaşmaya varıldı.

Bajic de konuşuldu

Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek maddi detayları netleştirmek için sözleşen tarafların, yapılacak transferler hakkında konuştuğu da öğrenildi. Fikret Orman’ın, Başakşehir’den Edin Visca’yı kadrolarına katma isteklerini belirtmesi üzerine Abdullah Avcı’nın “Visca da gelmek ister. Bir yıl daha sözleşmesi var ama en kötü ihtimalle opsiyonlu kiralanır” diyerek bu transfere de yardımcı olacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Başakşehir’deki bir diğer Boşnak oyuncu Riad Bajic’i de önerdiği bildirildi. Bajic’in sözleşmesinin sona erdiğini ve bedelsiz olarak kadroya katılabileceğini belirten Avcı’nın “Burak Yılmaz’a çok iyi bir alternatif olur. Ayrıca 25 yaşında olması da avantaj” dediği öğrenildi. Başkan Orman ve ekibi bu transfere de yeşil ışık yaktı. Beşiktaş’ın gelecek hafta Abdullah Avcı ismini resmî olarak açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Orhan Ak’ı bırakmam!

Abdullah Avcı dün yapılan görüşmede ilk olarak ne para konuştu, ne de transfer... Tecrübeli çalıştırıcı yardımcılarının tamamının yanında olması hâlinde anlaşmanın mümkün olacağını söyledi. Teklif veya tavsiy edilecek hiçbir antrenörle çalışmak istemediğini belirten Avcı’nın “Başarılı olabilmek için bu konu bizim için çok mühim” dediği, Başkan Orman’ın da bu talebi kabul ettiği öğrenildi. Avcı’nın yardımcıları arasında, şampiyonluk maçında Fatih Terim’in tokat attığı iddia edilen Orhan Ak da bulunuyor. (Türkiye Gazetesi)