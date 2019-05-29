Abdullah Avcı ve Okan Buruk... Resmi açıklama geldi!
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk, Başakşehir'le anlaştı. Deneyimli teknik adamın menajeri, "Okan hoca Medipol Başakşehir ile anlaştı. Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra imza atacak." açıklamasını yaptı.
Okan Buruk - Başakşehir flörtünde flaş gelişme... Bugün itibariyla Çaykur Rizespor'dan ayrılan 45 yaşındaki teknik adam Başakşehir'le anlaştı.
TRT SPOR'a konuşan Buruk'un menajeri, ''Okan Hoca, Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasının ardından imzalar atılacak.'' açıklamasını yaptı.
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