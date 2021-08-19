UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamarı şöyle;

"Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var"

Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var. Güzel ve dengeli bir oyun oldu. Onlar kazandı, tebrik ediyoruz. Buradan çıkartacağımız dersler var.

"Biz doğru yoldayız"

Uğurcan Çakır'ın eline top değmeden iki gol yedik. Roma'da turu atlamak için, kazanmak için oynayacağız. Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın, destek versin. Biz doğru yoldayız. Çok iyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynayarak kaybettik. Güzel şeyler yapacağız.