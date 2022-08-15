Abdullah Avcı: Tüm hazırlıklarımızı yaptık

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacakları FC Kopenhag maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "22 senedir aralıksız Avrupa'da oynayan çok önemli bir tarihe sahip kulüple karşılaşacağız. Danimarka'da 14 şampiyonluğu, 8 kupası var. Bundan öncesi hocalarıyla uzun süre 4-4-2 oynadılar. Son 1,5 senede 4-3-3'e geçtiler. 24 ortalaması olan genç takım. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde olabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Trabzonspor'a yeniden Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz" dedi.

Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın köklü kulüplerinden biri olan Kopenhag ile eşleşen Bordo Mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Listede yer alan isimler şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Taha, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan Toköz, Kerem, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Corneliues.