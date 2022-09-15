Abdullah Avcı: Trezeguet kendini kanıtlamış bir oyuncu

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini elde etti. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golleri Hamsik ve Trzeguet getirdi. Konuk ekibin tek golünü Nikolic attı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Trezeguet kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum. Taraftarın desteği ona devam etsin. O özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Bir değişime girdik, gelen oyuncu da şampiyon olan takıma geliyor"

'Acele etmedik'

"Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. O golü kabul etmiyorum"

"Abdülkadir Ömür'ün mide bulantısı vardı gündüzden beri. Çok önemli bir şeyi olmadığını düşünüyoruz"

'Oyuncularıma ve taraftara teşekkürler'

"Avrupa Ligi'nde tekrardan varlığımızı hissettirdik. Oyuncularıma ve taraftara teşekkürler. Özellikle son zamanlarda yaratılan suni gündemde taraftarımız, bana ve ekibime destek oldular. Bu şehrin büyük enerjisi var, bu enerjiyi pozitif yöne kullanalım."







