8. hafta sonunda 17. sırada aldığı Trabzonspor’u ilk 4 potasına sokan Abdullah Avcı, 22. lig maçına Ankaragücü karşısında çıktı ve 15. galibiyetine uzandı. Avcı göreve geldikten sonra Bordo-Mavililer, ligin en az gol yiyen takımı olurken; 22 haftalık periyotta sadece 3 kez rakiplerine boyun eğdi. 2,22’lik müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, kariyerinin de en yüksek rakamına ulaştı. 2006-2007 Başakşehir’de kulüp hocalığına başlayan Avcı, 1.Lig’de aldığı takımı o sezon Süper Lig’e çıkartmıştı. Devamında Başakşehir macerası yıllarca süren başarılı çalıştırıcı, 2011’de A Milli Takım’ın başına geçti.

En yüksek 2,18’di...

Geri döndüğü İstanbul ekibinde bu kez şampiyonluk kovalayan Abdullah hoca, 22 maçlık süreçler dikkate alındığında 2016-2017 ve 2017-2018’de 2,09, 2018-2019 sezonunda ise 2,18 puan ortalamaları yakaladı. 2019-2020’de Beşiktaş ile 18 lig maçına çıkan Avcı, 1,66’lık ortalama tutturdu. Trabzonspor’da 2,22’lik maç başına puan ortalamasıyla kariyer zirvesine ulaşan tecrübeli teknik adam, rakamlara bakıldığında Bordo-Mavililer’in son 10 yılına da damga vurdu.

Güneş’e sadece o yaklaştı

Öyle ki, 82 puanın toplandığı 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş’in 2,40’lık ortalaması vardı. Sonraki 10 senelik döneme bakıldığında Güneş’e en çok yaklaşan Trabzonspor hocası, Abdullah Avcı (2,22) oldu. Söz konusu periyotta Ünal Karaman 1.85, Hüseyin Çimşir 1.80, Rıza Çalımbay 1.77, Ersun Yanal 1.60, Halilhodzic 1.58, Sadi Tekelioğlu 1.50, Tolunay Kafkas 1.47, Mustafa Akçay 1.45, Hami Mandıralı 1.40, Şota 1.27 ve Eddie Newton 1.00 puanlık ortalama yakaladı.

Aslıhan Çil