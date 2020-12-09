Bordo-Mavililer, önceki gün Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Belki beklenen galibiyet gelmedi Ancak Abdullah Avcı, çok farklı bir takım izleteceğinin sinyallerini yine verdi. Avcı yönetiminde ilk iki maçını 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor, Sivas’a da sadece 1 isabetli şut imkanı tanıdı ve o da gol oldu. Yaşanan puan kaybına rağmen Avcı özellikle defans oyuncularının performansından ve takım savunmasındaki gelişimden son derece memnun.

8 maçta 15 gol!

Trabzonspor, Abdullah Avcı öncesi dönemde 8 karşılaşmada yediği 15 golle bu alanda ligin en kötüsü konumundaydı. Neredeyse maç başına kalesinde 2 gol gören Fırtına, Avcı ile 3 karşılaşmada1 gol yedi. Savunmadaki aksaklık büyük ölçüde giderildi. Şimdi sıra hücumda daha etkili olmaya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, defanstaki sorunları acil gördüğü için önce buraya yönelmişti. Avcı, artık kendi oyun sistemini oturtmak için kolları sıvadı.

Özel olarak ilgilenecek

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe, Nwakaeme gibi isimlerden oluşan hücum hattının çok daha verimli hale gelmesi için özel çalışmalar yaptıracak. Avcı’nın bir başka büyük hedefi ise bu sezon takıma katılan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Flavio ve Diabate’yi takıma kazandırmak. Başarılı teknik adam, bu iki öğrencisiyle özel olarak ilgilenip, ekstra idman programlarıyla kısa sürede form yakalamalarını sağlayacak. Safa Can Konuksever



