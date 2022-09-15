UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında rakibi Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor , Avrupa Kupaları'ndaki 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Abdullah Avcı, Trabzonspor’da göreve başladığı günden bu yana çıktığı Avrupa müsabakalarında çıktığı 7 maçta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Kızılyıldız karşısında 2-1 galip gelen Bordo Mavili takımda Avcı, bu akşamki sonuçla Avrupa karnesine galibiyet yazdırdı.

Kadroyu değiştirdi

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sırp rakibi karşısında ligin 6’ncı haftasında deplasmanda 3-2 mağlubiyet yaşadığı Adana Demirspor maçı kadrosunda değişiklik yaptı. Avcı, bu sezon performansı tartışılan Vitor Hugo’yu kulübeye çekerken yerine Denswil’i, orta sahada Enis Bardhi yerine Marek Hamsik’i sahaya sürdü. Ayak parmağında ödem oluşan Gbamin kadroda yer almazken, ilk 11’de Siopis’e şans verdi. Avcı ayrıca yeni transferlerden Umut Bozok yerine Djaniny Semedo’ya bu akşam ilk 11’de sahada yer verdi.



