Trabzonspor ’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 mevkide 3 liderini belirledi. Savunmayı yönetme görevini Bartra’ya veren Abdullah Avcı, orta sahada Hamsik’e çok güveniyor, hücumda ise ana plan Maxi Gomez üzerinde şekilleniyor. Başarılı çalıştırıcı, 3 yıldızdan ekstra sorumluluk almalarını istiyor.

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı her bölgenin liderini ayrı ayrı belirledi. Bu sayede, özellikle takım savunmasındaki hataları minimuma indirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, top rakibe geçtiğinde saha içi yerleşimin daha kolay oturacağını düşünüyor. Defans hattını yönetme görevini Marc Bartra’ya veren Avcı, orta sahada Marek Hamsik’e çok güveniyor. Slovak yıldızın oynadığı maçlarda tüm takımın performansı seviye atlarken, Hamsik savunma ile hücum arasında köprü oluyor. Gol bölgesinde ise ana plan Maxi Gomez üzerinde şekilleniyor. Cornelius sonrası Valencia’dan transfer edilen Uruguaylı yıldızın Milli aradaki hırsından ve çalışma temposundan memnun kalan Avcı, 26 yaşındaki santrforu düzenli olarak oynatmayı düşünüyor.

Omurgada 5 isim var

Bu 3 oyuncuya ek olarak kaptan Uğurcan Çakır ve son haftalarda performansı tavan yapan Bakasetas, Abdullah hocanın diğer kozları olacak. Başarılı çalıştırıcı, 5 isim üzerinden omurgayı kuracak. Özellikle 13 günlük periyotta oynanacak 4 maçta kilit adamların ekstra sorumluluk almasını isteyen Avcı, Umut Bozok, Djaniny, Gbamin, Bardhi gibi kulübe silahlarına da çok güveniyor.