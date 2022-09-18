Abdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmez!

Trabzonspor , Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. 2-0 geriye düştüğü maçta 90+8. dakikada Marc Bartra'nın golüyle 3 puanı kapan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, Gaziantep FK maçı ile birlikte yoğun bir maç takvimini geride bıraktıklarını ve milli arada dinlenmek istediklerini söyledi.

'Sakatlıklarla beraber değişimler çok kolay olmaz'

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, “48 günde toplamda bugün 12’nci resmi müsabakamızı oynadık. Sakatlıklarla beraber değişimler çok kolay olmaz. Yoğun bir süreç ve buradan araya girerken çok sağlıklı çıktık diye düşünüyorum. Oyunu değerlendirecek olursak, bundan önceki Ferencravos ve Adana Demirspor maçlarında çok alışık olmadığımız 11’e 10’lardan yediğimiz geçişlerden goller yemiştik. Bu durumu tespit edip oyuncularla toplantı yapıp bunun çalışmasını yaptık. Bugüne baktığımızda ilk 10 dakikada blok halde topun arkasındayken 2 tane gol yedik. Yanlış pozisyon alma, erken hamle yapma, bugün de bu senaryoyu yaşadık. İlk 45 dakika oyun planı ve organizasyonuna sadık kalarak hem 2-2’ye dönüş yapıp hem de oyun planında üretken halimizi oluşturduk. Hatta 1 farkla da geri düşsek, bu oyun devam etse ben buna bile razıydım ama ikinci yarı daha iyi olacak derken 65’inci dakikaya kadar oyun organizasyonunun içine giremedik" dedi.

'İyi bir aileyiz, içeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var'

Karşılaşmanın 65'inci dakikası sonrası daha tatmin edici olduğunu kaydeden Avcı, "Bugün bizim gibi oyunun başında olmayan Trabzonspor taraftarı 65’inci dakikadan sonra oyuna girdiler. Oyuncularım hiçbir zaman vazgeçmeden, yaptığımız hamlelerde buna biraz cevap vererek oyunun son saniyesi de olsa sabırla, oyun planından vazgeçmeden, bir geçiş takımına çok fazla geçiş vermeden sonuna kadar bunu kovalamak bizim için değerliydi. 65’ten sonraki oyun daha tatmin ediciydi. Bütününde buradan bu süreçten kazanarak çıkmak araya girerken bir nefes almak bizim için son derece önemliydi. İç sahada kaybetmeme rekoru kırılmış, bu devam ediyor. İyi bir aileyiz, içeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var oyuncu grubunun enerjisi çok yüksek. Araya girerken biraz uzak kalacağız. Bazen günleri karıştırıyoruz, kalktığımızda ‘hangi gündü’ diyoruz. Milli takımımıza ve milli takıma giden oyunculara başarılar diliyoruz. Umarım sakatsız gelirler. Trabzonspor 12 resmi müsabaka sonunda her kulvarda yarışmaya devam ediyor. Bence bu geçiş döneminde, sancılı dönemde önemli olan yarışın içinde her kulvarda olabilmek” dedi.

'Oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz'

Erol Bulut’un maçın hakemi Mete Kalkavan’a yönelik eleştirileri sorulan Avcı, “20 senedir toplamda 3 tane yoktur hakem veya pozisyon hakkında konuştuğum. Akşam bunun değerlendirmesini MHK yapar. Oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz” diye konuştu.

'Milli ara ile ilgili hiçbir şey planlamıyorum'

Avcı, milli arada takım olarak dinlenmek istediklerini belirterek, “Milli ara ile ilgili hiçbir şey planlamıyorum. Takımın zaten yarısından çoğu yok, milli takımda olacaklar. Sakat oyuncularımız tedavi olacak” ifadelerini kullandı.