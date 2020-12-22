Abdullah Avcı Trabzonspor tarihine geçmek istiyor

İşte tecrübeli teknik adamın dikkat çeken sözleri...

‘Altyapıyı hep kullanacağım’

“Burası verimli topraklar. Buradaki potansiyel yüksek. Onun için bu kaynağı da ben iyi kullanmak istiyorum. Trabzonspor hep kendi içinden oyuncular çıkartmıştır. Geçmişinden bugüne baktığımızda hem kendi bünyesinde hem de Türkiye ve Avrupa’da bu oyuncular sahne almıştır. Onun için bir yandan yarışırken bir yandan da içimizdeki o verimli topraktan çıkan insan kaynağını doğru kullanmaya çalışacağız. Orayı kullanacağız”

‘Savunma yapmayacak mıyız?’

“Devamlı baskılı ve rakip takım ceza sahası içinde oynayan oyun isteniyor ama dünyada böyle bir şey kalmadı. Bu olacak ama biz tabii bunun süresini biraz daha artırıp bunun içine bir futbol aklını ve organizasyonunu sokmamız gerekiyor. Duygularımızla oynarsak evet maç kazanacağız ama kaybettiğimiz de olacak. Yapmayacak mıyız savunma? Bunu her takım yapıyor bugün. Manchester City de yapıyor Liverpool da yapıyor. Karadeniz insanı olarak duygumuz ön planda ama bunun yanına aklımızı mutlaka koyacağız”

‘Hızlı adımlarla ilerleyeceğiz’

“Taktik görüntü ve oyun anlayışı açısından adım adım gideceğiz ama hızlı adımlar olacak bunlar. Bugün Trabzonspor’un tabii ki hedefi yukarılarda olmak. Senelerdir bunu zorlayan ve bunu elde etmiş bir takım. Bizim, bütün halde hareket eden ve sahanın içinde de kopuk olmayan, hücumda da savunmada da beraber hareket etmeye çalışan, o kompakt görüntüyü görmeye çalışan bir takım olmamız gerekiyor.”

‘Aksiyon filmi gibi..’

“Aksiyon filmi gibi futbol oyunu kalmadı artık. Şöyle bir şey var Türkiye’de ’Çok pas yapıyor’ veya ’Dikine oynuyor’ deniyor. Dikine oynayacak adam yoksa pas yapmak zorundasındır. Pas yapmanın başka amaçları vardır. Topu kaybettiğin yerde saha dağılımın doğru değilse o baskıyı yapamazsan geriye doğru koşarsın. Bu bir aksiyon filmine döner. Bugün artık öyle oyunlar çok az kaldı. Daha dengeli, tabii ki daha coşkulu ama akıllı oyunlar, planlı oyunlar oynanıyor. Planların her hafta değiştiği maçları oynayacağız.”

‘İçimde hiç kuşku olmadı’

“Kan uyuşmazlığı yaşayacağıma dair benim içimde hiç böyle bir kuşku olmadı. Benim kanım buradan, benim duygum buradan. Bu yörenin insanıyım. Bir kere Trabzonspor olunca geceleri uyuyamıyorsunuz zaten. Büyük bir camianın sana transfer teklifi var. Bu seni heyecanlandırıyor. En ufak bir olumsuz düşüncem olmadı. Tam tersi heyecanlandım. Ben buranın insanını biliyorum. Nasıl temas edeceğimi de biliyorum. Onlar da beni tanıyor. Buradayız ve mutluyuz. Trabzonspor’un tarihinde bundan evvel Ahmet Suat hocamız, Özkan hocamız, Şenol hocamız, Ali Kemal hocamız gibi yer almak istiyorum.”

‘Trabzonspor daima yarışacak’

“Her şeyden evvel bir Karadeniz insanı olarak buradaki o samimiyeti ve duyguyu böyle karşılanacağımı biliyordum. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Bütün ekiple mesaimizi Trabzonspor için burada geçiriyoruz. Sabırlı olacağız ama uzun bir sabır istemiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolcularım ve camiamız bize iyi niyetlerini, dileklerini çok iyi hissettiriyorlar. Onun için maç kazanarak özgüvenimizi yakalayacağız. Kazanma akışkanlığı yakalayacağız. Trabzonspor büyük kulüptür. Yarışacaktır, yarışmanın içinde olacaktır.”



