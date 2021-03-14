Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez." dedi ve ekledi:

'Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez'

"Bu camiada her hafta en iyisini yapmak zorundasın. Bunun için çalışıyoruz. Bununla beraber de aynı zamanda gelecek senenin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Duygumuz, coşkumuz olacak ama futbol artık sadece duyguların oyunu değildir. Bu ikisini birlikte yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez."



