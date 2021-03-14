Abdullah Avcı: Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 berabere kaldıkları Erzurumspor maçını değerlendirdi. Trabzonspor camiasında her hafta en iyisini yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Avcı, Gelecek senenin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Duygumuz ve coşkumuz olacak ama aklımız da oyunun içinde olacak. Bu ikisini birlikte yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez." dedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez." dedi ve ekledi:
'Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez'
"Bu camiada her hafta en iyisini yapmak zorundasın. Bunun için çalışıyoruz. Bununla beraber de aynı zamanda gelecek senenin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Duygumuz, coşkumuz olacak ama futbol artık sadece duyguların oyunu değildir. Bu ikisini birlikte yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldığı için sevinemez."