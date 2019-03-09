Abdullah Avcı temkinli konuştu: Karşımızda Fenerbahçe var!

Başakşehir, 24 hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray’a 8 puan fark attı. Ancak buna rağmen Abdullah Avcı, son derece temkinli. Başarılı teknik adam, elde edilen büyük avantaja rağmen Fenerbahçe maçına fazlasıyla önem veriyor. Avcı, geçtiğimiz hafta kazanılan Yeni Malatya mücadelesinden sonra bile Sarı-Lacivertliler’le ilgili konuşmuştu. Abdullah Avcı, takımıyla yaptığı son toplantıda da öğrencilerine uyarılarda bulundu.

‘Motivasyonları yüksek’

Avcı, “Rakibin puan tablosundaki konumu sizi aldatmasın. Ne olursa olsun karşımızdaki takım Fenerbahçe. Bize karşı kendilerini kanıtlamak isteyecekler ve ekstra motivasyonla oynayacaklar. Maç iki takım için de çok zorlu geçecek. Kazanmak için son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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