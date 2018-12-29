Abdullah Avcı teklif aldığını açıkladı!

Süper Lig'de zorlu maratonun ilk bölümü tamamlandı. 17 haftalık bölümde 35 puan toplayan Medipol Başakşehir son 3 sezonda olduğu gibi devreyi lider tamamladı, hem de aynı puana sahip en yakın 4 takipçisine (Trabzon, Malatya, Kasımpaşa, G.Saray) 6 puan fark atarak. Lider takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'yla ilk yarıda yaşananları, hedeflerini anlattı.

İşte Avcı'nın Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda anlattıkları:

OYUN ORGANİZASYONUMUZU DEĞİŞTİRDİK

Son üç sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarıştık ve sene sonunda hep zihinsel bir yorgunluk oldu. Sonrasında yeniden hedefleri koyduğumuzda aynı hedeflere gidebileceğimize karar verdik. Oyun istikrarımızı sürdürdüğümüzde bunun karşılığını alabileceğimizi zaten düşünüyorduk. Genel olarak skora bakıldığı için oyun organizasyonumuzda değişiklik yaptık. Temmuz'un 2'sinde, '27 Aralık'ta 6 puan önde olacaksın' dendiğinde herkes cebine koyardı. Fotoğraf harika ama gerekli çalışmalarımızı da yapacağız.

MANCHESTER CİTY VE BARCELONA DA BÖYLE OYNUYOR

Topa sahip olan, 3. bölgeye giden bir takımız. Futbolda hedefsiz orta yoktur. 3. bölgeye kadar gelip doğru oyuncuyu bulamıyorsak, fırsatı başka yerde aramanın oyununu oynuyoruz. Manchester City ve Barcelona'da da aynı oyunları görürsünüz. Bu takımlarda da '3. bölgeye ben takımı getiririm, o bölgede ayaklar olayı çözer' mantığı vardır. Savunmada daha dar, hücumda daha geniş oynayan bir takım görüntüsündeyiz. Gol bir sanat işidir, oraya gelen takım bunu yapar.

SIRTA VURUP SAHAYA SÜRMEM

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında çok eleştiri aldık. Bize 'Avrupa'da rotasyon yapıyorsun' dediler, bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Bu sözlere rağmen son saniyeye kadar da şansımız sürmüştü. Hayatımı hep dengeli kurmuşumdur, oyunumu da denge üzerine kurarım. Ben saldır saldır oyununun futbolun gerçeği olduğunu düşünmüyorum. Futbol 11 parçanın beraber hareketidir. Oyuncuyu eskisi gibi sırtına vurup sahaya mı çıkaracağız. Oyuncuların kaldırabilecekleri tempoya göre yolumuza devam ettik. Seyirci çok pozisyon istiyor olabilir ama bu benim için geçerli bir futbol değil.

YURT İÇİ VE DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM

'Neden basmıyor, niye koşmuyor' gibi söylemler oluyor ama futbol akıl oyunu, çarpışma oyunu değil. Stratejik planı olmayan rakipler işimizi zorlaştırabiliyor. Olay sahanın içinde kaotik bir futbola dönüyor. Karşılıklı iki oynamaya çalışan takım olduğunda her şey daha iyi olabiliyor. Burada yaptıklarımız hikâyeden çıktı, romana döndü. Benim için atılan imzalar değil, aidiyet önemlidir. Şu anda kitlendiğimiz nokta yıl sonunda bu takımın nerede olacağıdır. Ben şu zamana kadar Türkiye'den ve yurt dışından büyük takımlardan çok sayıda takımdan teklif aldım. Bir karar verilecekse başkanla oturur gerekeni yaparız.

ROBİNHO'YU ALDIK ÇÜNKÜ; SAHADA YARATICI BİR OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VARDI

Bu sezon geriye düştüğümüz üç maçı da (Malatya, Sivas, Kasımpaşa) kazanamadık. Hedefi olan bir takımın gol sayısının fazla olması gerek. Son iki maçı (Alanya (1-1) ve Galatasaray (1-1)) örnek alırsak; santrforlar gününde olsa farklı şeyler konuşabilirdik. Bizim biraz daha topu içeriye atacak isme ihtiyacımız oluyor. Yaratıcı oyuncu arayışımız vardı. Robinho da listemizdeki oyunculardan biriydi. Transferi gerçekleştiği için çok mutluyum. Umarım ikinci yarıda takımımıza gerekli katkıyı sağlar.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM

mızın hepsinin beyin satın alması lazım. Fiziksel departman, zihinsel departman, dışarıdan özel kişilik gelişimi... Artık bu oyun buralara gitti. Geldik, hadi idman yapalım, sonra şöyle gidelim oturalım olayından çıkmış durumdayız. Eksikleri çabuk bulup, çözüme daha çabuk ulaşmak gerekiyor. Ben de daha iyi olmak için psikolojik olarak destek alıyorum. Endişe ve kaygı seni çukura çeker. Biz bu oyunu nasıl geliştiririz, grup enerjisini nasıl artırabiliriz onun için uğraşıyoruz. Oyun elbette stresli. 12-13 senedir çok emek verdik. Bunu taçlandırırsak ne mutlu. Bu süreçte olabildiğincde stresli durumlardan da uzak kalmaya çalışıyoruz.

FORMA ADALETİ NEDENİYLE ADEBAYOR OYNAMIYOR

Adebayor ile ilgili hiçbir sorunum olmadı. Oyuncularla ilgili iletişimime de son derece güvenirim. İlk geldiğinde 'giderken bana teşekkür edeceksin' demişti. Sezon başı kamp yapamadı, hazırlık maçı oynayamadı. Performans bazen eksiklikler olduğunda sorun olabiliyor. 4-3-3 sisteminde fiziksel eksikliklerin olması, planlanan oyunun dışına çıkması sorunlar oluşturabiliyor. Bajic verdiğimiz şansı iyi değerlendirdi, forma adaletini sağlamamız gerekirdi. Adebayor da bu süreçte iyi çalıştı ve Alanya maçında ilk 11'de şans buldu.

MALATYA 4 YIL ÖNCEKİ HALİMİZ

Malatya'da 4 yıl önceki durumumuzu görüyorum. 2014'te kurduğumuz takım, takım savunmasını yapandı. Her yeni kurulan takımın bunu yapması gerekiyor. Erol hoca da bunu yapıyor. Sonraki yıllarda farklı geliştirmeler de yapacaktır.

Topun oyunda kalma süresi en fazla olan takım biziz. Top 63 dakika 41 saniye oyunda kalıyor. Lig ortalaması 50 dakikalarda. Bu bir çalışmanın ürünü. Yaş ortalaması yüksek ama koşu mesafesi de yüksek. 2006 yılında buraya geldiğimde sadece bir masör vardı. Şimdi 11 kişi var sağlık ekibinde. Sağlık departmanımızı kurduk. Haftada 2 kere yorgunluk ile sakatlanma testleri yapıyoruz. Buna göre; antrenmanları belirliyoruz. Bu sayede sakatlanma sayısında da ligin en altında yer alıyoruz.

Fiziksel gelişimin yanında psikolojik gelişime önem veriyoruz. Üç buçuk yıl önce departmanı kurduk. Yaşar Çevikel hoca oyuncularla bire bir ilgilenir, sürekli testler yapar. Bana bilgi akışları sağlar. Şimdi de altyapıya bu departmanı kurduk. Artık bazı oyuncularımızın koltuğunun altında kitap görebiliyoruz. İrfan bana gelip tiyatroya gittiğini söylüyor. Bunlarda psikolojik performans departmanının büyük katkısı var. Sorunlar büyümeden orada çözülmesi çok kıymetli.

Visca kötü pas da atsa kötü performans da sergilese kötü koşmaz. Sorumluluklarını sahanın içinde yerine getirmeye çalışır. Bazen hedefe giderken, bir an önce sonuç alma duygusu da vardır. Onunla yaptığım konuşmada, 'Hiç önemli değil, çünkü sen kötü oynarken de bizim gördüğümüz üç pozisyonda da sen varsın. Biraz daha rahat ol. Sorumluluğunun bilincinde ol ama bu konuyla ilgili kendini kaygının içine sokma' dediğimde çok değerli bir şekilde performansını yükseltti.

Arda oyun zekası olarak bir antrenör gibi ve tanıdığım en duygusal oyuncu. Bugün Milli Takım hocası da onu soruyor. Ek çalışmalar yapıyor. Biraz daha dışarıda değil de saha içinde olmalı. Çünkü onun mutlu olacağı yer saha içi. İkinci yarıda hem kendisine hem de bize katkı sağlayacaktır. Tatildeyiz ama tek başına antrenman yaparken fotoğrafları vardı. Bu güzel bir şey.

Mert konusunda alınan karara saygım var. Başarılı bir kaleci ve performansı ile Milli Takım'ı hak ediyor. Bunun da karşılığı olacaktır, aynı Volkan'da olduğu gibi. Emre Belözoğlu'nu 2012 yılında A Milli Takım'a aldığımda Türkiye karışmıştı. Şimdi 37 yaşında 'Neden alınmıyor' deniliyor. Mert için de aynı şey olabilir.

YATIRIMIMIZ İNSANA

Cengiz Ünder'i almak için bir teknik adam olarak üç kere Altınordu'ya, başkanın ayağına gittim. Aldık ve rekor satış geldi. İnsana yatırım yapıyoruz, başarılarımızla da kulüp kasası için gelir kazanıyoruz.

Futbolu seviyorsak eğitime önem vermeliyiz. Bu sene 3 altyapı oyuncumu A takımda antrenmana alıyorum. Kampa da 3 oyuncu alacağım. Altyapı için önemli bir tesis kurduk.

Akademilerde yol almak için Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği gerekmekte. Almanya 2004 senesinde bunu yapmaya başladı.

ABDULLAH AVCI İLE KISA KISA...

- En son Johan Cruyff'un kitabını okudum. Bill Beswick'in Odak Noktamız Futbol kitabı da sırada.

- Futbol dışında ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Anneme uğruyorum. Tiyatroya, sinemaya gidiyorum.

- En son dizi olarak Bobby Robson'ın hayatını izliyorum. Benimle benzerlikleri var. Sunderland Till I Die'ı da sıraya koydum.

- Son iki senedir Manchester City ve Pep Guardiola'nın oyun anlayışını yakından seyrediyorum. Kendisini Münih'te de çok izlemiştim. Onun tarzını kendime benzetiyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta geçen sezon yardımcılarımı İngiltere'ye gönderdim.

- Club Brugge'ü tarihinde ilk kez eleyen tek Türk takımıyız. Biz kura çektiğimizde Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura çekiyoruz.

- Chelsea'de Hazard çok özel bir oyuncu. Bana çok fazla şey hayal ettiriyor. Topu alışı, dönüşleri. Farklı bir futbolcu.