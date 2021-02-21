Abdullah Avcı tarih yazdı!

Başakşehir’i devirip son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisine ulaşan Trabzonspor, 7’de 7 yaptı. 2021’de çıkılan 10 lig maçının 9’unu kazanıp, sadece 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı ile adeta Fırtına gibi esiyor...

Tecrübeli hoca yönetimindeki 17 lig karşılaşmasında, söz konusu 51 puanın 42’sini hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, sadece 1 kez yenildi. İlk 8 haftada 0.75 olan puan ortalaması, Avcı sonrası 2.47’ye yükseldi. Abdullah hoca, kendi kariyerindeki en uzun galibiyet serisine de Trabzonspor’da ulaştı. Bir sezonda ilk kez art arda 7 maç kazanan Avcı’nın daha önce Beşiktaş ve Başakşehir’de tek sezonda 6 maçlık serileri bulunuyor. 17. sırada aldığı Trabzonspor’u şampiyonluk yarışına sokan Abdullah Avcı, özellikle savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Fırtına, tecrübeli hocanın olduğu 17 lig maçında sadece 9 gol yedi.

'Hocanın olmaktan gurur duyuyorum'

Maçtan önce öğrencilerine, “Onların kaygıları var. Siz kazanarak devam ediyorsunuz. Oyundan ve birbirinize yardım etmekten başka bir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunda, asla vazgeçmeyen bir grup olarak kazanıp geri dönüyorsunuz” diyen Abdullah Avcı, karşılaşma bitiminde tüm takımı kutladı. Başarılı hoca soyunma odasında, “Bize bugün kaybedeceğimizi hiç düşündürmediniz. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor, benim için değerli olan bu. Kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz, kaliteli insanlarsınız. Beraber hareket ettiğimiz sürece hep bunun karşılığını alırsınız. Ben sizlerin hocası olmaktan çok gururluyum” ifadelerini kullandı.