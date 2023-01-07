Abdullah Avcı takımına seslendi: Seri istiyorum!

Fenerbahçe zaferi sonrası 4-1’lik Karagümrük yenilgisiyle şok olan Trabzonspor , Akyazı’da Giresun’u devirip moral buldu. 17. haftayı zirvenin 7 puan gerisinde tamamlayan Bordo- Mavililer’de, artık tek hedef seri yakalamak... Teknik direktör Abdullah Avcı da 3-0’lık galibiyetin ardından buna vurgu yaptı. Soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, “Zihinsel olarak yorucu bir maçın ardından doğru oyun, güzel skor ve yeni bir başlangıç... Ama daha iyisini yapmak zorundayız. En önemlisi de istikrar. Hem oyun anlamında hem de sonuçlar açısından. Seri galibiyetlerle yolumuza devam etmeliyiz. Trabzonspor’un hedefi her zaman zirvedir ve mutlaka o yarışta olacaktır, bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

‘Bu takıma inanıyorum’

Sahada her zaman yüksek enerjiyle mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Avcı, “Şimdi önümüzde 3 gün sonra önemli bir Alanya deplasmanı var. Kazanıp, yolumuzda ilerlemeliyiz. Bu takımın potansiyeline, gücüne ve kalitesine inanıyorum” diye konuştu.

Abdullah Avcı rekor kırdı

Abdullah Avcı, kulüp kariyerindeki en iyi puan ortalamasını 106 maça çıktığı Bordo-Mavili takımın başında 1.97 ile elde etti. Ta kımın başında 3. sezonunu geçiren Avcı ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13’lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla tamamladı. Avcı, görev süresine ise 3 kupa sığdırdı. Tecrübeli hoca, 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Avcı, Beşiktaş ’ın başında olduğu 210 günlük dönemde 1,33 puan ortalamasında kalmıştı. Başakşehir’de ise 225 maçta 1.85’lik ortalamaya ulaştı.