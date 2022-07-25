Abdullah Avcı: Takımın performansından memnunum

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , kamp dönemindeki son hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Bordo-Mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon oyun organizasyonlarında eksik olan taraflarına yoğunlaşacaklarını belirten Abdullah Avcı, "Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig 'i forse etmiş şampiyon takımdır. Bunu, hiçbir rakibini yaklaştırmadan yapmıştır. Biz, geçen seneki oyun organizasyonlarında eksik olan taraflarımızın üzerine yoğunlaşacağız." dedi.

"Takımın performansından memnunum"

Takımının performansından memnun olduğunu da söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bütün takımın performansından memnunum. Saha dışındaki enerjilerinden, birbirlerine olan saygılarından son derece memnunum. Kaliteli ve enerjisi birbirine çok yakın oyuncu grubum var. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Bir taçı bile saatlerce konuşan, düşünen, yorulan insanlarız, ekibiz. Trabzonspor, iyi şeyler yaptı ve iyi şeyler yapmaya devam edecek." sözlerini dile getirdi.

"Trabzonspor, büyük bir marka"

Trabzonspor'un büyük bir marka olduğunu da belirten Abdullah Avcı, "Trabzonspor, büyük bir marka. Abdülkadir Ömür, altyapıdan gelip pat oynayabiliyor. Uğurcan Çakır, oynayabiliyor. Tarihine baktığında Trabzonspor'da oyuncu alttan geldiği zaman oynayacak veya gidecek, oynayacak gelecek." ifadelerini kullandı.



