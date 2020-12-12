Abdullah Avcı: Takımdan memnun değilim

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, golsüz berabere biten Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. Dört hafta oldu bu kadar pas hatası kabul edilemezdi."

"Oyun olarak çok eksiklerimiz var. Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar sanırım. Duygular önemli ancak aklımızı da ortaya koymamız gerekiyor"

"Oyunun her yerini oynamamız gerekiyor. Set oyunlarında bu kadar çok top kaybı yapamazsınız. Saha dağılımını da iyi yapmazsanız geri çok koşarsınız. Potansiyel var, çalışacağız. Bu yüzden buradayız"