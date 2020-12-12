Abdullah Avcı: Takımdan memnun değilim
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, golsüz berabere biten Kayserispor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Abdullah Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. Bu kadar pas hatası kabul edilemez, oyun olarak çok eksiklerimiz var" şeklinde konuştu ve hem oyundan hem de skordan memnun olmadığını dile getirdi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, golsüz berabere biten Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.
Abdullah Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. Dört hafta oldu bu kadar pas hatası kabul edilemezdi."
"Oyun olarak çok eksiklerimiz var. Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar sanırım. Duygular önemli ancak aklımızı da ortaya koymamız gerekiyor"
"Oyunun her yerini oynamamız gerekiyor. Set oyunlarında bu kadar çok top kaybı yapamazsınız. Saha dağılımını da iyi yapmazsanız geri çok koşarsınız. Potansiyel var, çalışacağız. Bu yüzden buradayız"