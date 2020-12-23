Abdullah Avcı: Takım ruhu ve mücadele gücü!

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı kritik galibiyetin ardından mutluydu. Deneyimli teknik adam takımın başını yeniden yukarıya kaldırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada maç kazanmak gerçekten zor. Zaten ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. Bazen oyun belki tatmin etmeyecek. Ama pragmatik olmak durumundayız. Trabzonspor’un bazen oyun kalitesi olmayacak fakat ruhu ve mücadele gücü olacak. Bu maçta da o vardı ve kazandık.”

‘Savunmamız oturuyor’

Takım savunmasının oturmaya başlamasından dolayı mutlu olduğunu da dile getiren başarılı çalıştırıcı, “Altı maçta sadece iki gol yedik. Takımın enerjisi yukarıya çıkıyor. Zaman içinde bazı şeyler gelişecek. Şu an yeniden başımızı kaldırdık. Önemli olan buydu. İlk tespitimiz takım savunmasıydı. Parçadan bütüne gidiyoruz. Kazanarak da bunu hızlandırmaya çalışıyoruz.”



