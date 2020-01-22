Abdullah Avcı sürpriz istemiyor

Üst üste 6 maç kazandıktan sonra çıktığı 4 lig mücadelenin 3’ünden mağlup ayrılıp zirvenin 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörünü bugün kritik bir 90 dakika daha bekliyor. Sivasspor maçında tribünlerin istifaya çağırdığı Abdullah Avcı, Türkiye Kupası’nda 3-2 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurum rövanşında da kötü bir sonuç istemiyor.

88’de beraberlik golünü buldukları ilk maçın uzatma dakikalarında yedikleri golle dezavantajlı duruma düştüklerini oyuncularına hatırlatan Avcı’nın bu kez tur için gereken skoru bir an önce almaları için uyarılarda bulunduğu öğrenildi.