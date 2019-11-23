Abdullah Avcı: Şu an harika bir durum

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Maç kazandıkça öz güven kazanıyoruz. Konyaspor çok zor bir rakip. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Hücumda opsiyonları var ve savunmaları da sert. Onlarla maç oynamak zor. Oyunun ilk 20-25 dakikalık bölümü çok iyilerdi. Taçtan gol yedik. Rakip oyuncu olmasaydı...

Ancak ikinci devre özellikle merkezi kullanamazdık. Ya baskıyla ya da kenarları kullanarak hücum edecektik. Pozisyon da vermedik. Şu an harika bir durum. 6 maçlık bir süreç, tek gol yedik. Bazı şeyler hala yeterli değil. Kazanarak bunu hızlandıracağız. Milli Takım arasından sonra dönmek kolay olmuyor ama kazanmayı başardık. Adem Ljajic bizim için anahtar oyuncu. Ozzi de iyi işler yaptı.

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