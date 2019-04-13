Abdullah Avcı: Sonuna kadar inanıyoruz. Yarınki maç önemli!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bunlara çalışmıştık"

İlk yarıda 35-40 dakika bütün oyun organizasyonlarını iyi kullandık. Hem de böyle baskılı bir ortamda yaptık bunu. Duran toptan yedik golü de... Rakip adına en önemli noktalardan bir tanesi, kenar ortalardı. Duran toplar da aynı şekilde... Bunlara çalışmıştık.

"Oyunumuzdan vazgeçtik"

Oyunda ilk yarıda pozisyon zenginliğimiz fazlaydı. İkinci yarıda ise 55'ten sonra istediğimiz oyuna dönemedik. Yapmamız gereken organizasyonlardan vazgeçtik. Oyuna genişlik vermeyi yapamadık.

"İlk bölüm bizimi, ikinci bölüm onların"

Son bölümde çok kısa da olsa bazı şeyleri yapabildik ama çok kısaydı ve mağlup olduk. Bu oyunda bunlar var. Oyunundan vazgeçersen kaybedersin. Oyunun ilk bölümü bizim, ikinci bölümü ise onlarını. Onlar kazandılar. Tebrik ediyoruz.

"Sonuna kadar inanıyoruz"

Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Yarınki maç önemli. 6 puanlık fark da önemli. Bunları nasıl biz yaşıyorsak, rakiplerimiz de yaşayacaktır. Sonuna kadar şampiyonluğa inanıyoruz.

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