Abdullah Avcı: Sizinle gurur duyuyorum

Karagümrük zaferiyle Başakşehir’deki 26 maçlık kaybetmeme rekorunu egale eden Abdullah Avcı, aynı zamanda Trabzonspor’un 1995-1996 sezonundaki unutulmaz serisini de yakaladı. Trabzonspor’un hocası, 90 dakika sonrasında hem alınan skor hem de oynanan futbolun genelinden memnundu.

Soyunma odasında oyuncularını tebrik eden Avcı’nın, “Şampiyon olmak için sadece hücum değil, savunmayı da doğru yapmak gerekir. Bunu harika uyguladınız. İnanılmaz adımlar atıyorsunuz, çok büyük adımlar.Hem zihinsel, hem fiziksel... Sizden rica ediyorum, çok güzel duygular yaşayacağız. Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum. Lütfen buna inanın. Hayatınızdan fedakârlık yapın. Hepinize teşekkürler. Sizinle gurur duyuyorum” dediği öğrenildi.

Galibiyet sonrası oyuncularına 1 gün izin veren Abdullah Avcı, bugünden itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.





İlgili Haberler Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Savaşacağız





Yok böyle fark

Geçtiğimiz sezonun 14. haftasındaTrabzonspor’un20 puanı vardı. Bu kez aynı periyotta Bordo-Mavililertam16puan fazla topladı. Esas dikkat çeken nokta ise Fırtına’nın lig yarışında rakiplerine attığı fark. En yakın takipçileri Hatay ve Konya’nın 10puan önünde bulunan Trabzonspor, Beşiktaş ’a 16, Galatasaray ’a da 14puan fark yaptı. Lig tarihinde, 14. haftalar itibarıyla zirvedeki en yüksek fark8puandı. Onu da 1999-2000’de Galatasaray ve2013- 2014’te Fenerbahçe yapmıştı. Trabzonspor, busezonki 10puanlık fark ile rekor kırdı. Ufak bir hatırlatma; Galatasaray ile Fenerbahçe8puan fark attığı söz konusu sezonlarda şampiyon olmuşlardı.





İlgili Haberler Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür performansıyla mest etti



