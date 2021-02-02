Abdullah Avcı: ‘Sizinle gurur duyuyorum’

İstanbul’da üst üste iki büyük maç kazanan Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonki havayı yakaladı. Eddie Newton yönetiminde lige çok kötü başlayan ve ilk 8 haftada sadece 1 galibiyet alan Fırtına, Avcı sonrası ayağa kalktı. 57 yaşındaki teknik adam, 6 puanla küme düşme potasının bir basamak üzerinde devraldığı Trabzonspor ile 13 maçta tam 30 puan kazandı ve 5. sıraya taşıdı. Üstelik Avcı, araya bir de Süper Kupa sıkıştırdı. Kulüp düzeyindeki ilk kupasını eski takımı Başakşehir’e karşı elde eden Abdullah hoca, 2.5 aylık periyotta Bordo-Mavililer’e inanılmaz bir yükseliş yaşattı.

'Gelişmeye ve çok çalışmaya devam'

Vodafone Park’taki Beşiktaş zaferinin ardından Trabzonspor’un soyunma odasındaki coşkuya ortak olan Avcı, oyuncularını kutladı. Başarılı teknik adamın öğrencilerine “5 gün içinde önce Süper Kupa’yı kazanmak sonra böylesine zor bir deplasmanda Beşiktaş’a karşı geriden gelip 3 puanı almak büyük iş. İnanılmaz mücadele gösteriyorsunuz. Birbiriniz için savaşıyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam edeceğiz. Gelişmeye, çok çalışmaya devam” dediği öğrenildi.

Trabzon’da kasket modası

Süper Kupa’yı aldıktan sonra Trabzonspor’un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi kasket takan Abdullah Avcı’ya, oyuncular Beşiktaş galibiyetinin ardından sürpriz yapmıştı. Soyunma odasında hocalarını kasket takarak karşılayan oyuncular ve Avcı bu pozu verdi. Kulüp de harekete geçti. Trabzon’da moda haline gelen kasketler, özel tasarımla önümüzdeki haftadan itibaren TS Club mağazalarında satışa sunulacak.