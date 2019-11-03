Abdullah Avcı: Sırada Denizli var

Beşiktaş’ın başında ilk deplasman galibiyetini elde eden ve ilk kez 2 maç üst üste kazanan teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Tecrübeli teknik adam, “İlk yarıda hem 2-0, hem iyi oyun, hem kaçan goller var. 3-0 minimumla içeri girmemiz gereken bir oyun var. Hücum anlamında bir sıkıntımız yok, savunma anlamında var dedik devre arası soyunma odasında... Böyle maçlarda her türlü oyunu cebine alman gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘N’Koudou dönecek’

Avcı, sözlerinin devamında, Oyuna iyi başladık, topa sahip olduk ama hareketsiz bir oyun vardı. Biz aslında bu maçlarda topa sahip olup, kenarlardan oynayacaktık. Merkezden oynayınca daha sonra sıkıntı oldu. Gel gitleri olan bir oyun vardı. Oyuncu da ikinci yarıdan memnun değil. Geçiş dönemindeyiz... Dört maç, on puan. Haftaya içeride Denizlispor’u ağırlayacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı bize destek verdiğinde maçlara 1-0 önde başlıyoruz. Onu da kazanıp milli araya öyle gitmek istiyoruz. N’Koudou büyük ihtimalle dönecek. Bu maçta Victor ve Burak döndü. Dorukhan ilk yarı bizimle olamayacak” diye konuştu.