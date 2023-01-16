Abdullah Avcı sinyali verdi: Yeniden başlıyoruz!

Süper Lig 'de Başakşehir'i 1-0'la geçen Trabzonspor , hafta içinde Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor maçına çıkacak. Bordo-mavililer, kupa maçının ardından ligde İstanbulspor’u evinde konuk edecek. Abdullah Avcı’nın hedefi, galibiyet serisi yakalamak. Önündeki 6 lig maçının 4’ünü Akyazı’da oynayacak olan Bordo-Mavililer, fikstür avantajını iyi kullanmak istiyor.

Marc Bartra’ya idmanda kutlama

Trabzonspor’un yıldız stoperi Marc Bartra, 32 yaşına girdi. İspanyol futbolcu için dünkü antrenmanda pasta kesilirken, teknik direktör Abdullah Avcı ile Bartra arasında eğlenceli anlar yaşandı. Öte yandan Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarından da Bartra için kutlama mesajı yayınlandı. Bu mesaja yorum yapanlar arasında İspanya Milli Takımı’nın eski ve yeni pek çok yıldızı yer aldı.

Önce idman sonra izin

Karadeniz ekibi, Başakşehir galibiyetinin ardından kupadaki Ümraniye maçının hazırlıklarına hemen başladı. Akyazı’daki karşılaşmada forma giyen isimler salonda hafif tempoda çalışırken, diğer grup sahada taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Bugünü izinli geçirecek olan Bordo-Mavili ekip, salı günü taktik antrenman yapıp, deplasmandaki maç için İstanbul’a gidecek.

Abdullah Avcı: Yeniden başlıyoruz

Final paslarında acele ettiklerini söyleyen Trabzonspor’un hocası, “Doğru tercihleri yapsak, maçı daha erken koparırdık. Mücadeleden, kazanma isteğinden memnunum. Pesetmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Yeniden başlıyoruz” ifadelerini kullandı 5-0’lık Alanya yenilgisi sonrası Başakşehir’le adeta kırılma maçına çıkan Trabzonspor, zafere uzandı. Zirve yarışından kopmayan Bordo-Mavililer, aynı zamanda taraftarının gönlünü aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle ilk yarıdaki etkili oyundan memnun kaldı. Galibiyetin ardından öğrencilerini kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Önemli bir virajı kayıpsız geçtik. Mücadeleden, kazanma isteğinden memnunum. Ancak maçı daha erken koparabilirdik, final paslarında doğru tercihleri yapmadık. Acele ettik” dedi. Avcı şöyle devam etti: “Pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Yeniden başlıyoruz. Trabzonspor’un yeri her zaman zirvedir, her kulvarda en iyisidir. Bunu unutmadan, çok çalışmaya devam edeceğiz, birbirimiz için fedakârlık yapacağız”

Hedefi galibiyet serisi

Başakşehir maçında galibiyet golünü atan Bakasetas, etkili performansını sürdürüyor. Yunan yıldız, bu sezon adeta Bordo-Mavili takımı sırtlıyor. 3 kulvarda çıktığı 26 karşılaşmada 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlayan 29 yaşındaki 10 numara, Yunanistan Milli Takımı’nda da forma giydiği 6 maçta 3 kez fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. Bakasetas, kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmezi oldu. Ağır Alanya mağlubiyeti sonrası oldukça sıkıntılı geçen süreçte liderliğini gösteren ve bizzat hocanın evine gidip destek veren Bakasetas, taraftarın da gönlünde taht kurdu.