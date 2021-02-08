Abdullah Avcı: Seri devam ettiği sürece kasket takacağım

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda önemli bulundu.

Abdullah Avcı, "Bu bir organizasyon oyunu. Teknik heyet, başkan, yönetim kurulu, personel, şehrin bize verdiği enerji. Bunların hepsi o şehre hediye olsun. Trabzonspor, Türk futbolu için önemli bir camia."





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"Malatyaspor'un başında çok yetenekli bir hoca var. Önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bugün belki golden sonra baskı gördük ama Uğurcan'ın kurtardığı bir net pozisyon var onun dışında pozisyon yok. Takım halinde hareket edebiliyoruz."

"Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Bu seri devam ettiği sürece, onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim"

"Ben maç maç bakıyorum, parçadan bütüne gidiyorum. Paket program değil, tek tek gideceğiz. Yarın Gaziantep maçı için antrenmanlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.





Maç sonu basın toplantısında açıklamaları ise şöyle:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin değerli bir takımı ile karşı karşıya geldiklerin kaydederek, "Malatyaspor iyi şeyler yapıyorlar, onlara başarılar diliyorum. Ligin direkt oyunu ve kenar ortasına en fazla yapan bir takımına karşı bir plan yaptık. Maçtan evvel şunu söylemiştim; zemin sadece burasıyla ilgili değil Türkiye'de yüzde 80, yüzde 80 sahalarımız kötü. Devlet stat yapıyor, yayıncı kuruluş parasını veriyor ama zeminlerimiz kötü. Ligin marka değerini ve kalitesini arttırabilmemiz için oyuncu sakatlıklarını aza indirebilmemiz için zeminlerin Türkiye ligin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun istediğimiz gibi geçti. Attığımız golden sonra oyunu kaybettik ama orada bir tek baskılı gibi sayısal olarak fazla geldiler, baskılı gibi gözüktüler ama bir tek Uğurcan'ın kurtardığı net pozisyon var. Onun dışında tehlike yaşamadık çünkü geldiğimiz günden itibaren bu kenar ortalara çok çalışıyoruz. Doğru karşılamalar yaptık. Sonrasında son dakikada, oyunu bitirirken attığımız gol maçı daha net kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme, iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek verdiğimizi karşılıklı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. İyi bir ivme yakaladık. Onun için onlara çok teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık, bu haftayı da iyi değerlendirerek, hafta sonu oynayacağımız Gaziantep müsabakasına içerideki müsabakaya hazırlanacağız" diye konuştu







