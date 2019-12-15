Abdullah Avcı, Sergen Yalçın’a kaybetmiyor

Sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı ile Siyah-Beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında Şenol Güneş’in yerine gelmesi yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, bu akşam takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Süper Lig’in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı’yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı’yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından tribünlere davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Beşiktaş’a şansı tutmuyor

Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın, bu akşam 5. kez karşı karşıya gelecek... Daha önceki 4 mücadelede Avcı’nın takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Ek olarak Sergen Yalçın’ın, futbolculuk döneminden efsanesi olduğu Beşiktaş’a teknik adam olarak şansı tutmuyor... Daha önce Kara Kartal’a 6 kez rakip olan Yalçın, sahadan 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Aslıhan Çil