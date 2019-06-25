Kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşamak için Beşiktaş’a gelen Abdullah Avcı, kilit oyuncu olarak Oğuzhan Özyakup’u görüyor. Aynı Şenol Güneş gibi... Öyle ki 2015-2016 sezonunda Kartal’ın başına geçen ve Avcı gibi daha önce şampiyonluğu bulunmayan Güneş, Ümraniye’de ilk görüşmeyi Oğuzhan’la yapmış ve genç futbolcuyu ayağa kaldırmıştı. O Oğuzhan üst üste kazanılan iki lig şampiyonluğunda büyük rol oynarken, Avcı’nın rotası da aynı. Ozzie’nin çok iyi bir kumaşa sahip olduğunu düşünen Avcı, gerçek potansiyelini yeniden ortaya çıkartmak istiyor.

Oğuzhan mesajı alırsa...

Bu doğrultuda 8 Temmuz’da sezonu açacak olan Kartal’da Abdullah hoca, 26 yaşındaki Oğuzhan ile yüz yüze bir görüşme yapacak ve beklentilerini anlatacak. Eğer Avcı, oyuncusunda istediği hırsı görürse; kamp dönemi boyunca onunla özel olarak ilgilenecek. Tek hedef, Oğuzhan’ı 2 yıl önceki görüntüsüne yeniden kavuşturmak.

Geçen sezon sadece 19 lig maçında görev alan Oğuzhan, 1 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu üst üste 2 şampiyonluğun geldiği dönemde ise toplam 60 lig karşılaşmasına çıkmış, 14 gol, 14 asistlik katkı sağlamıştı.