Abdullah Avcı: Şampiyonluk uzakta değil

Süper Lig’de 9. haftayı 1-0’lık Galatasaray galibiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, derbi zaferiyle kulübün üzerinde dolaşan kara bulutları dağıttı. Bu sonucun ardından 18 puanı bulunan lig lideri Alanyaspor’la olan puan farkını 6’ya düşüren Kara Kartal, tekrar zirve yarışına dahil oldu. Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, oyuncularını motive ettiği bildirildi.

‘Deplasmanda kazanmaya başlayalım’

Avcı’nın, “Liderle aramızda sadece 6 puan var. Lige verilecek araya kadar kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Şimdi herkes sadece Antalyaspor deplasmanını düşünsün. Bu sezon deplasmanda kazanamadık. Artık bu kritik maçla kazanmaya başlayıp bunu gelenek haline getirmeye bakalım” ifadelerini kullandığı bildirildi. Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da sözler sarf eden Abdullah Avcı’nın, “Şampiyonluk çok uzağımızda değil. Yeter ki isteyelim ve yüreğimizi ortaya koyalım. Sizlere güvenim tam” diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği öğrenildi.

Orhan Yıldırım