Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 27 maça çıkaran Trabzonspor , en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor’la olan puan farkını maç fazlasıyla 13’e yükseltti. 8 maçtır kazanan Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakalayan Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin ciddi takımlarından iyi takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"En çok rakibin arkasına koşu yapan ve kilit pası atan, en çok şut atan, kenar ortalar yapan, bireysel oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Bugün ilk 15 dakikada biz oyuna giremedik. Kazandığımız topu kaybettik. Rakip bu anlamda üstümüze geldi. Orada tekrar özel ve yetenekli bir oyuncumuza rağmen golü bulduk. İlk yarının sonlarına doğru kenar ortayla rakibe pozisyon verdik. Özellikle bugünkü pozisyonları bazen doğru kullandık, bazen uzaktan paslar attık ve bunları kaybettik.''

'15. hafta cebimize bir 3 puan daha koyduk'

''Bir takımın şampiyon olabilmesi için topa sahip olduğunda da savunmayı yapabilmen gerekiyor. Savunma kelimesi sadece sırtını kalende beklemek değildir. Rakibi beklerken de savunma güvenliğini doğru yapabilmektir. Bugün ikinci yarı itibariyle daha dengeli bir oyun oynadık. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15. hafta cebimize bir 3 puan daha koyduk" dedi.

'Hiç planda yoktu, oyuna girdi, uzun süre kaldı'

Cornelius'un sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Oyuncumuz hastanede kontrolde. Dikişleri atıldı. Koita uzun süre sakatlıklarla yaşadı, bugün hiç planda yoktu, oyuna girdi, uzun süre kaldı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve çok katkı sağladı.''

'Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız'

Avcı, stadı dolduran taraftarlarına da teşekkür etti, ''Geçen hafta Karagümrük maçından sonra davet ettik. Bugün burayı tamamen doldurdular. Onların desteği son derece önemli takıma verdikleri pozitif destek bizi çok mutlu ediyor. Hep şunu ifade ettim, savunmayı da beraber hücumu da beraber yapacağız. Taraftarımız bize bu anlamda destek oldu. Hep onlardan sabır istedim. Bunun örneğini geçen hafta Karagümrük maçında penaltı öncesi 2 dakika 17 saniye ve 46 pasla yakaladığımız penaltı. Bu bir sabır oyunudur. Buna da sabrediyor ve destek oluyorlar. El ele tutuşmayı da sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız. Bıkmadan, daha fazla fedakarlık yaparak devam etmeliyiz. Her şeyden fedakarlık yapacağız. Trabzon ülke futbolu için çok güzel işler yapmış bir şehir. Bu şehir çok şeyi hak ediyor.'' diye konuştu.

'Rekorlar kırılıyor denmesine bakmıyorum'

Yönetici Ertuğrul Doğan’a da teşekkür eden tecrübeli teknik adam, ''Ekibim gece gündüz çalışıyorlar. Başkana, yeni yönetim kuruluna ve yöneticimiz Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyorum. Bize çok sağlıklı bir ortam ve destek sağlıyorlar. İyi bir aile. Rekorlar kırılıyor denmesine bakmıyorum. Hafta hafta bakıyorum. Yarın sabah antrenman ve bir gün izin yapacağız. Sonrasında önümüzdeki maça hazırlanacağız” diye konuştu.







